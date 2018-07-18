"Барселона" нацелилась на бывшего защитника киевского "Динамо"

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"Барселона" нацелилась на бывшего защитника киевского "Динамо"Каталонская "Барселона" нацелилась на защитника турецкого "Бешикташа" Домагоя Виду, информирует Fanatik.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" готовы составить конкуренцию в борьбе за 29-летнего бека "черных орлов" мадридскому "Атлетико" и "Севилье", которые также заинтересованы в подписании хорвата.

В "Бешикташ" Вида перешел прошлой зимой из киевского "Динамо" в статусе свободного агента. С тех пор он забил 1 гол в 18 матчах за турецкий клуб.

Напомним,  "Барселона" продолжит торговать Виллиана. | soccernews.ru

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