"Барселона" нацелилась на бывшего защитника "Реала"

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"Барселона" нацелилась на бывшего защитника "Реала"

"Барселона" проявляет интерес к французскому защитнику "Милана" Тео Эрнандесу, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него около 40 миллионов евро. В составе каталонцев Эрнандес может стать дублером, а затем преемником Жорди Альбы. Также игроком интересуется "Ювентус".

Стоит отметить, что Эрнандес перешел в "Милан" летом 2019 года из мадридского "Реала" за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Игрок не плох ... для Милана.... Сойдет и для Барсы - она такой же середняк... Ничего не поделаешь....

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