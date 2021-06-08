"Барселона" нацелилась на двух основных игроков "Манчестер Сити"

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"Барселона" нацелилась на двух основных игроков "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Рияда Мареза/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к двум игрокам "Манчестер Сити" - немецкому полузащитнику Илкаю Гюндогану и алжирскому форварду Рияду Махрезу, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, представители каталонского клуба провели предварительные переговоры с агентами футболистов. Впрочем, в настоящее время у "Барселоны" нет денег на трансферы, поэтому, возможно, будет предложен вариант с обменом.

В минувшем сезоне 30-летний Махрез провел 48 матчей, забил 14 голов и отдал девять результативных передач. На счету 30-летнего Гюндогана 17 забитых мячей и отдал пять голевых передач.

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