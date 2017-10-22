"Барселона" нацелилась на Эрреру

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера зимой может перейти в "Барселону", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, каталонский клуб обозначил футболиста главной трансферной целью на зиму.

Напомним, что Вальверде работал с Эррерой в "Атлетик Бильбао".

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