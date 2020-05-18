"Барселона" нацелилась на еще одного лидера "Интера"

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"Барселона" нацелилась на еще одного лидера "Интера"

"Барселона" проявляет интерес к словацкому защитнику "Интера" Милану Шкриньяру, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб может приобрести словака в том случае, если команду покинет французский защитник Самуэль Умтити, который в последние годы часто подвержен травмам.

В нынешнем сезоне 25-летний Шкриньяр провел за "Интер" 32 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Напомним, что "Барселона" ведет активные переговоры с "Интером" по трансферу аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Слишком топовый защитник для Барсы.Лучше ей приобрести Смоллинга , например.

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А Крису зачем Барса?

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