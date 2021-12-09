"Барселона" нацелилась на форварда "Аякса"

Фото твиттер "Аякса"

Нападающий "Аякса" Себастьян Аллер может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге, утверждает Fichajes.

По информации источника, заинтересованность в трансфере 27-летнего футболиста проявляет "Барселона".

Рыночная стоимость ивуарийского бомбардира оценивается в 27 миллионов евро.

В текущем сезоне Аллер сыграл за "Аякс" 21 матч, забил 19 голов и сделал 6 ассистов.

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