"Барселона" нацелилась на форварда "Бетиса"

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"Барселона" нацелилась на форварда "Бетиса"

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Бетиса" Лорену Морону, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с трансфером футболиста. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро. Также в сферу интересов каталонцев входят форварды Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад") и Кристиан Стуани ("Жирона").

В нынешнем сезоне 26-летний Морон провел за "Бетис" 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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