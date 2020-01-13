"Барселона" нацелилась на форварда "Интера"

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"Барселона" нацелилась на форварда "Интера"
"Барселона" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Интера" Габриэлю Барбозе, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Барселоны" Габигол может заменить травмированного Луиса Суареса, который выбыл из строя на четыре месяца.

В данный момент 23-летний Барбоза на правах аренды выступает за "Фламенго" и в минувшем сезоне забил 25 голов в 29 матчах. Его контракт с "Интером" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" определила четырёх кандидатов на замену травмированному Суаресу. | http://soccernews.ru
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