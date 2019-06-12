"Барселона" нацелилась на форварда "Реала Сосьедад"

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"Барселона" нацелилась на форварда "Реала Сосьедад"
"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Реала Сосьедад" Микелю Оярсабалю, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, каталонский клуб на протяжении трех лет наблюдал за футболистом и теперь рассматривает вариант с его приобретением в летнее трансферное окно. В "Барселоне" форвард может стать дублером Луиса Суареса. Сумма отступных в контракте Оярсабаля составляет 70 миллионов евро.

22-летний Оярсабаль в прошлом сезоне провел за "Реал Сосьедад" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом из Сан-Себастьяна действует до лета 2024 года.

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