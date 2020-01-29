"Барселона" нацелилась на форварда "Сассуоло"

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Сассуоло" Доменико Берарди, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, каталонский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно в связи с тяжелой травмой основного форварда команды Луиса Суареса, который выбыл из строя на четыре месяца.

В нынешнем сезоне 25-летний Берарди провел за "Сассуоло" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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