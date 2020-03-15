"Барселона" нацелилась на французского таланта

Теги барселоналионтрансферыматис райан черки

"Барселона" нацелилась на французского таланта

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Лиона" Матису Райану Черки, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, каталонский клуб следит за футболистом и рассматривает вариант с его приобретением в летнее трансферное окно. Также игроком активно интересуется "Ювентус".

16-летний Черки является воспитанником "Лиона". На данный момент он провел за французский клуб 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" определилась с размером зарплаты для Лаутаро Мартинеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду сделал большой вклад в борьбу с коронавирусом

Роналду сделал большой вклад в борьбу с коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов