"Барселона" нацелилась на французского таланта

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Лиона" Матису Райану Черки, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, каталонский клуб следит за футболистом и рассматривает вариант с его приобретением в летнее трансферное окно. Также игроком активно интересуется "Ювентус".

16-летний Черки является воспитанником "Лиона". На данный момент он провел за французский клуб 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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