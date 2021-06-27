"Барселона" нацелилась на голкипера "Ромы"

Фото: инстаграм Пау Лопеса/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к испанскому вратарю римской "Ромы" Пау Лопесу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением Лопеса в летнее трансферное окно. В составе "Барселоны" голкипер может заменить бразильца Нето, который хочет сменить клуб. Стоит отметить, что в настоящее время Лопес восстанавливается после травмы плеча. Им также интересуются "Валенсия", "Марсель", "Ницца" и "Гранада".

В минувшем сезоне 26-летний Лопес провел за "Рому" 34 матча во всех турнирах и пропустил 38 голов. ЕГо контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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