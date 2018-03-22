"Барселона" нацелилась на хавбека "Аякса"

"Барселона" заинтересована в подписании полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в каталонском клубе впечатлены игрой 20-летнего голландца, а также его универсальностью - хавбек способен сыграть как в середине поля, так и в обороне.

В этом сезоне де Йонг сыграл за "Аякс" 26 матчей, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач.

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