"Барселона" нацелилась на хавбека "Аякса"

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"Барселона" нацелилась на хавбека "Аякса"

Хавбек "Аякса" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает Tribalfootball, 21-летний футболист своей игрой произвел впечатление на спортивного директора каталонцев Роберта Фернандеса, который давно следит за его выступлениями.

В текущем сезоне ван де Бек провел 37 матчей, отметился 12 голами и 6 ассистами.

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