"Барселона" нацелилась на хавбека "Баварии"

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"Барселона" нацелилась на хавбека "Баварии"

Испанский полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара задумался об уходе из клуба, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, футболист недоволен своим положением в команде. В связи с этим, интерес к игроку проявляет "Барселона", чьим воспитанником он является. Впрочем, проблемой может стать высокая стоимость игрока.

В нынешнем сезоне 28-летний Алькантара провел за "Баварию" 21 матч во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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