"Барселона" нацелилась на хавбека "Баварии"
Испанский полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара задумался об уходе из клуба, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, футболист недоволен своим положением в команде. В связи с этим, интерес к игроку проявляет "Барселона", чьим воспитанником он является. Впрочем, проблемой может стать высокая стоимость игрока.
В нынешнем сезоне 28-летний Алькантара провел за "Баварию" 21 матч во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Барселона" не отпустила Ваге в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Санчеш рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ
-
ЦСКА показал, что осталось за кадром матча Лиги Европы с "Эспаньолом"
-
1
Хабиб посетил академию и стадион "Краснодара"
-
"Барселона" нацелилась на хавбека "Баварии"
-
"Арсенал" может назначить главным тренером бывшего игрока "Динамо"
-
Ибрагимович получил предложение от клуба Серии С
-
"Челси" определился с ценой на Алонсо, которым интересуется "Атлетико"
-
Два "новых Месси", доминирование "Арсенала" и несчастье "Русенборга": вспоминаем 10 самых молодых бомбардиров Лиги Чемпионов
-
"Барселона" может снизить цену на Коутиньо
-
В АПЛ определили самого быстрого футболиста
-
Гаскойна задержали в магазине за попытку уйти, не заплатив за вино
-
Сарри рассказал о том, в какой форме находится Роналду
-
"Монако" подпишет молодого сербского защитника
-
Слуцкий рассказал, что думает о своем будущем
-
Моура: "Тоттенхэм" может выиграть трофей под руководством Моуринью"
-
Мораес подписал с новый контракт с "Шахтером"
-
Мората поделился мнением об одноклубнике Фелише
-
Канте хочет продолжить карьеру в "Реале"
-
Слуцкий рассказал, как к нему относились в "Витессе"
-
Клопп заявил, что "Ливерпуль" не выступает за увеличение количества матчей в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|15
|33
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|31
|3
|Боруссия Дортмунд
|15
|29
|4
|Бавария Мюнхен
|15
|27
|5
|Шальке
|14
|25
|6
|Фрайбург
|15
|25
|7
|Байер Леверкузен
|15
|25
|8
|Хоффенхайм
|15
|21
|9
|Вольфсбург
|14
|20
|10
|Унион Берлин
|15
|20
|11
|Аугсбург
|15
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|13
|Герта
|15
|15
|14
|Майнц 05
|15
|15
|15
|Вердер Бремен
|15
|14
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|15
|12
|17
|Кельн
|15
|11
|18
|Падерборн
|15
|9