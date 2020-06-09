"Барселона" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"

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"Барселона" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум стал трансферной целью "Барселоны", утверждает Goal.com.

По информации ресурса, "сине-гранатовые" будут готовы подписать 29-летнего голландца, если тот откажется продлевать с мерсисайдским клубом контракт, истекающий следующим летом.

"Скаузеры" уже ведут переговоры с хавбеком по поводу заключения нового соглашения, однако тот не уверен в своём будущем на "Энфилде".

Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с июля 2016 года, сыграл 177 матчей, забил 18 голов и сделал 16 ассистов.

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