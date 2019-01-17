"Барселона" нацелилась на хавбека "Лос-Анджелес"

"Барселона" интересуется нападающим "Лос-Анджелес" Карлосом Вела. Об этом сообщает Cadena SER Catalunya.

Вела играл в составе "Реал Сосьедада" последние 7 сезонов, участвовал более чем в 250 матчах и забил 73 гола.

В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за "Лос-Анджелес", забив 14 голов.

"Барселона" планирует зимой подписать форварда, который уже играл в Ла Лиге.

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