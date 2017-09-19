"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Каталонская "Барселона" заинтересовалась полузащитником английского "Манчестер Юнайтед" Эйнджелом Гомесом.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" намерены предпринять попытки подписать 17-летнего хавбека молодежной команды "красных дьяволов" следующим летом. При этом "Барса" рассчитывает убедить юного таланта не продлевать контракт со своим клубом и перебраться в Испанию, получив по окончанию текущего сезона статус свободного агента.

Напомним, Месси хотел видеть в "Барселоне" двух игроков "Атлетико". | soccernews.ru