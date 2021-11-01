"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

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"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Донни ван де Бека

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек привлёк внимание "Барселоны", утверждает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" хотят воспользоваться желанием голландца сменить команду и подписать его в январе.

Учитывая финансовые проблемы каталонского клуба, скорее всего, речь будет идти об аренде с правом выкупа.

В текущем сезоне ван де Бек сыграл за "МЮ" только 3 матча. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Хавбек твёрдо намерен зимой покинуть "красных дьяволов", поэтому неделю назад сменил агента. Помимо "Барсы" интерес к нему проявляют "Эвертон" и "Вулверхэмптон".

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