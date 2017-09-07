"Барселона" нацелилась на хавбека "Марселя"

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"Барселона" нацелилась на хавбека "Марселя"

Полузащитник "Марселя" Максим Лопес может перейти в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, видеть в своей команде 19-летнего француза хочет главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. Сам игрок является поклонником философии игры каталонцев.

Лопес является воспитанником "Марселя", за основную команду провансальцев с 2016 года, сыграл 42 матча, забил 3 гола и сделал 9 результативных передач. 

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