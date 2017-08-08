"Барселона" нацелилась на хавбека сборной Италии

Теги вильярреалбарселонароберто сориано

"Барселона" нацелилась на хавбека сборной ИталииКаталонская "Барселона" нацелилась на полузащитника "Вильярреала" и сборной Италии Роберто Сориано, информирует Football Italia.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" уже провели предварительные переговоры по возможному трансферу 26-летнего хавбека. 

В прошлом сезоне Сориано забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 43 матчах за "Вильярреал".

Напомним, "Барселона" намерена уже в ближайшее время согласовать трансфер Коутиньо. | soccernews.ru

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