"Барселона" нацелилась на хавбека сборной Италии

Каталонская "Барселона" нацелилась на полузащитника "Вильярреала" и сборной Италии Роберто Сориано, информирует Football Italia .

По сведениям источника, "сине-гранатовые" уже провели предварительные переговоры по возможному трансферу 26-летнего хавбека.

В прошлом сезоне Сориано забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 43 матчах за "Вильярреал".

Напомним, "Барселона" намерена уже в ближайшее время согласовать трансфер Коутиньо. | soccernews.ru