"Барселона" нацелилась на хавбека "Севильи"

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"Барселона" нацелилась на хавбека "Севильи"

"Барселона" продолжает работу на трансферном рынке.

Как сообщает AS, каталонцы рассматривают вариант с подписанием хавбека "Севильи" Эвера Банеги.

Напомним, что "Барселона" уже приобрела Артура и в ближайшее время завершит трансфер Артуро Видаля.

Читайте также: "Севилья" согласовала трансфер защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru 

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