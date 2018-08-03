"Барселона" нацелилась на хавбека "Севильи"

"Барселона" продолжает работу на трансферном рынке.

Как сообщает AS, каталонцы рассматривают вариант с подписанием хавбека "Севильи" Эвера Банеги.

Напомним, что "Барселона" уже приобрела Артура и в ближайшее время завершит трансфер Артуро Видаля.

Читайте также: "Севилья" согласовала трансфер защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru