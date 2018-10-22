"Барселона" нацелилась на хавбека "Тоттенхэма"

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"Барселона" нацелилась на хавбека "Тоттенхэма"

"Барселона" нацелилась на полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера, сообщает TeamTalk.

По информации источника, "сине-гранатовые" рассчитывают купить 24-летнего англичанина в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро.

Дайер выступает за "Тоттенхэм" с 2014 года, сыграл 191 матч, забил 9 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с "шпорами" рассчитан до 2021 года.

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