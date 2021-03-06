"Барселона" нацелилась на хавбека "Вест Хэма"

"Барселона" летом рассчитывает усилиться полузащитником "Вест Хэма" Томашем Соучеком, пишет Fichajes.

По информации источника, 26-летний чех входит в шорт-лист "сине-гранатовых" на ближайшее межсезонье.

Рыночная стоимость хавбека "молотобойцев" оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Соучек сыграл за "Вест Хэм" 29 матчей и забил 8 голов. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

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