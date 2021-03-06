"Барселона" нацелилась на хавбека "Вест Хэма"

Теги барселонавест хэм юнайтедтомаш соучектрансферы

"Барселона" нацелилась на хавбека "Вест Хэма"

"Барселона" летом рассчитывает усилиться полузащитником "Вест Хэма" Томашем Соучеком, пишет Fichajes.

По информации источника, 26-летний чех входит в шорт-лист "сине-гранатовых" на ближайшее межсезонье.

Рыночная стоимость хавбека "молотобойцев" оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Соучек сыграл за "Вест Хэм" 29 матчей и забил 8 голов. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

Не пропустите: Воспитанник "Барселоны" Мориба получил предложения из Англии и Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА обыграл "Ахмат" благодаря двум голевым действиям Рондона

ЦСКА обыграл "Ахмат" благодаря двум голевым действиям Рондона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов