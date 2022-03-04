"Барселона" нацелилась на хавбека "Вулверхэмптона"

Фото инстаграм Рубена Невеша

"Барселона" вошла в число претендентов на полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша.

По информации Daily Mail, в планах "сине-гранатовых" усилиться португальским опорником ближайшим летом.

24-летний футболист также интересен "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналу".

В текущем сезоне Невеш сыграл за "Вулверхэмптон" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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