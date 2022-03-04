"Барселона" нацелилась на хавбека "Вулверхэмптона"
"Барселона" вошла в число претендентов на полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша.
По информации Daily Mail, в планах "сине-гранатовых" усилиться португальским опорником ближайшим летом.
24-летний футболист также интересен "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналу".
В текущем сезоне Невеш сыграл за "Вулверхэмптон" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18