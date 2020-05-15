"Барселона" нацелилась на Хаверца
Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц стал трансферной целью "Барселоны", сообщает Sport1.
По информации источника, "сине-гранатовые" намерены побороться за талантливого немца с "Реалом", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Баварией".
В текущем сезоне 20-летний Хаверц сыграл за "Байер" 34 матча, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.
Рыночная стоимость хавбека оценивается в 81 миллион евро, но "фармацевты" хотят выручить за своего лидера не менее 100 миллионов.
Не пропустите: "Барселоне" придётся заплатить за Лаутаро не менее 90 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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|5
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|25
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|Шальке
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|37
|7
|Вольфсбург
|25
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|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
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|Кельн
|25
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|11
|Унион Берлин
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|Айнтрахт Франкфурт
|24
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|Аугсбург
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|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
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