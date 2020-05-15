"Барселона" нацелилась на Хаверца

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц стал трансферной целью "Барселоны", сообщает Sport1.

По информации источника, "сине-гранатовые" намерены побороться за талантливого немца с "Реалом", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Баварией".

В текущем сезоне 20-летний Хаверц сыграл за "Байер" 34 матча, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 81 миллион евро, но "фармацевты" хотят выручить за своего лидера не менее 100 миллионов.

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