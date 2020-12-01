"Барселона" нацелилась на Холанда

Теги барселонаборуссия дортмундэрлинг холандтрансферы

"Барселона" нацелилась на Холанда

"Барселона" проявляет интерес к норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб изучает возможность приобретения футболиста летом 2021 года. Стоимость игрока составляет около 100 миллионов евро и для "Барселоны" данная сумма может оказаться неподъемной из-за сложной финансовой ситуации.

Также форвардом интересуются "Реал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 14 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Барселона" нашла замену Пике в "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" проиграл "Зальцбургу" в Лиге Чемпионов

"Локомотив" проиграл "Зальцбургу" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов