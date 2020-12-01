"Барселона" нацелилась на Холанда

"Барселона" проявляет интерес к норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб изучает возможность приобретения футболиста летом 2021 года. Стоимость игрока составляет около 100 миллионов евро и для "Барселоны" данная сумма может оказаться неподъемной из-за сложной финансовой ситуации.

Также форвардом интересуются "Реал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 14 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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