"Барселона" нацелилась на хорватского нападающего

Форвард загребского "Динамо" Бруно Петкович попал в сферу интересов "Барселоны".

По сведениям Marca, спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль следил за игрой 25-летнего футболиста на матче сборной Хорватии против Словакии (3:1), в котором Петкович забил победный гол.

Отмечается, что Петкович входит в список кандидатов на замену Луису Суаресу.

В этом сезоне на счету Петковича 8 забитых мячей и один ассист в 22 играх.

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