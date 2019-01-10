"Барселона" нацелилась на игрока "Челси"

Нападающий "Челси" Альваро Мората скорее всего перейдет в другой клуб. Об этом сообщает ESPN.

В игроке заинтересована "Севилья" и "Атлетико".

По данным издания, "Барселона" выявила желание арендовать Морату. Однако игрок не является первоначальной целью каталонцев.

Мората перешел в лондонский клуб в 2017 году из "Реала".

В текущем сезоне игрок участвовал в 16 матчах и забил 5 голов.

Не пропустите: Солари прокомментировал крупную победу над "Леганесом" в Кубке Короля| http://soccernews.ru