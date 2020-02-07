"Барселона" нацелилась на игрока "Вулверхэмптона"

"Барселона" рассматривает вариант с возвращением вингера Адама Траоре, который сейчас выступает за "Вулверхэмптон".

По информации Daily Mail, скауты "блауграны" следят за прогрессом 24-летнего футболиста и дают ему положительные рекомендации.

Траоре - воспитанник "Барсы". Он покинул каталонский клуб и уехал в Англию в 2015 году. Помимо "Вулверхэмптона" успел поиграть за "Мидлсбро" и "Астон Виллу".

В текущем сезоне испанец сыграл за "волков" 36 матчей, забил 5 голов и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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