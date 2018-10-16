"Барселона" нацелилась на игрока "Зенита"



"Барселона" проявляет интерес к сербскому защитнику "Зенита" Браниславу Ивановичу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Барселоне" понадобился еще один центральный защитник в связи с травмами Томас Вермалена и Самуэля Умтити.

Стоит отметить, что контракт 34-летнего Ивановича с "Зенитом" истекает следующим летом.

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