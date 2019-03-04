"Барселона" нацелилась на игроков "Арсенала" и "Ливерпуля"
"Барселона" проявляет интерес к защитникам "Ливерпуля" Альберто Морено и "Арсенала" Начо Монреалю, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением одного из этих футболистов в летнее трансферное окно в качестве дублера основного левого защитника Жорди Альбы. Также "Барселона" интересуется защитником "Атлетико" Филипе Луисом.
В нынешнем сезоне 26-летний Морено провел за "Ливерпуль" пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. На счету 33-летнего Монреаля один гол и пять результативных передач в 22 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14