"Барселона" нацелилась на игроков "Арсенала" и "Ливерпуля"

"Барселона" проявляет интерес к защитникам "Ливерпуля" Альберто Морено и "Арсенала" Начо Монреалю, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением одного из этих футболистов в летнее трансферное окно в качестве дублера основного левого защитника Жорди Альбы. Также "Барселона" интересуется защитником "Атлетико" Филипе Луисом.

В нынешнем сезоне 26-летний Морено провел за "Ливерпуль" пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. На счету 33-летнего Монреаля один гол и пять результативных передач в 22 поединках.

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