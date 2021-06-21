"Барселона" нацелилась на капитана "Наполи"
Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье стал трансферной целью "Барселоны", утверждает Football Italia.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" хотят воспользоваться тем, что 30-летний футболист оказался в непростой ситуации в родном клубе.
У руководства неаполитанцев возникли разногласия с игроком, поэтому переговоры с ним о новом контракте зашли в тупик, а действующее соглашение истекает в июне 2022 года.
В минувшем сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 48 матчей, забил 19 голов и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 48 миллионов евро.
Не пропустите: "Барселона" может вернуть Паулиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Зарема вспомнила, как препятствовала приглашению в "Спартак" Аленичева и Кононова
-
Сарри определил три трансферные цели для "Лацио"
-
Зарема рассказала, как познакомилась с Федуном
-
"Манчестер Юнайтед" готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
-
Хаманн раскритиковал Роналду за его финт в матче Португалия - Германия
-
"Реал" определился с заменой для Рамоса
-
"Интер" отказал "Челси" в обмене игроками
-
"Марсель" договорился о трансфере вингера "Барселоны"
-
"Локомотив" показал тренировку команды на сборах в Австрии
-
"Ювентус" может усилиться рекордсменом Евро
-
Пандев решил закончить карьеру в сборной Северной Македонии
-
"Барселона" нацелилась на капитана "Наполи"
-
Видаль отреагировал на обвинения о вызове проституток в отель
-
Губерниев ответил Уткину, который назвал его "фриком"
-
"Барселона" возьмёт огромный кредит на 15 лет
-
"Катар" объявил о переходе экс-хавбека "Баварии"
-
Колумбия проиграла Перу в Кубке Америки, Венесуэла вырвала ничью у Эквадора
-
Главные новости дня: 20 июня
-
"Интер" может переманить одного из лидеров "Милана"
-
"Райо Вальекано" выиграл плей-офф турнир за место в Ла Лиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14