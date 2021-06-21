"Барселона" нацелилась на капитана "Наполи"

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"Барселона" нацелилась на капитана "Наполи"

Фото твиттер Лоренцо Инсинье

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье стал трансферной целью "Барселоны", утверждает Football Italia.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" хотят воспользоваться тем, что 30-летний футболист оказался в непростой ситуации в родном клубе.

У руководства неаполитанцев возникли разногласия с игроком, поэтому переговоры с ним о новом контракте зашли в тупик, а действующее соглашение истекает в июне 2022 года.

В минувшем сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 48 матчей, забил 19 голов и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 48 миллионов евро.

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