"Барселона" нацелилась на Кавани

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"Барселона" нацелилась на Кавани

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании.

По информации журналиста RAC1 Жерара Ромеро, "Барселона" пытается договориться о переходе форварда до закрытия летнего трансферного окна.

Уругваец может согласиться на вариант с "блауграной", поскольку после возвращения Криштиану Роналду у него нет гарантий касательно игрового времени в составе "красных дьяволов".

34-летний Кавани выступает за "МЮ" с 2020 года, сыграл 40 матчей, забил 17 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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