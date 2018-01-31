"Барселона" нацелилась на ключевого защитника "Баварии"

Каталонская "Барселона" нацелилась на ключевого защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу, информирует AS.

По сведениям издания, предпринять попытки подписать 25-летнего бека чемпионов Германии "сине-гранатовые" планируют уже следующим летом. При этом еще до окончания текущего сезона руководство каталонского гранда планирует встретиться с представителями австрийца, чтобы обсудить условия его возможного переезда в Испанию.

Напомним, "Барселона" не может согласовать сумму трансфера за Артура. | soccernews.ru