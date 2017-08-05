"Барселона" нацелилась на Лемара

"Барселона" стала очередным претендентом на полузащитника "Монако" Тома Лемара, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 21-летний француз является одним из вариантов для замены Неймара, который перебрался в ПСЖ. Финансовые детали потенциального трансфера не разглашаются.

Стоит отметить, что в услугах Лемара также заинтересованы два английских топ-клуба - "Ливерпуль" и "Арсенал". | http://soccernews.ru