"Барселона" нацелилась на лидера "Атлетико"

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"Барселона" нацелилась на лидера "Атлетико"

"Барселона" готовится к возможному уходу хавбека Ивана Ракитича.

Как сообщает Mundo Deportivo, на замену хорвату каталонский клуб рассчитывает заполучить Сауля Ньигеса из "Атлетико". Стоимость сделки оценивается в 110 миллионов евро.

Действующий контракт Сауля с "матрасниками" рассчитан до июня 2026 года.

В этом сезоне Сауль провел 31 игру, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.

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