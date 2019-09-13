"Барселона" нацелилась на Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал трансферной целью "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" видят в 20-летнем французе альтернативу Неймару, о возвращении которого не удалось договориться минувшим летом.

Кроме того, в каталонском клубе считают, что потенциал у Мбаппе значительно выше, чем у его бразильского коллеги.

Напомним, что форвардом ПСЖ также интересуется мадридский "Реал". Его рыночная стоимость - 200 миллионов евро.

В составе парижан Мбаппе забил 62 гола и сделал 33 ассиста в 91 матче.

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