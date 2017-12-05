"Барселона" нацелилась на молодого таланта "Лиона"
Полузащитник "Лиона" Уссем Ауа вскоре может стать игроком "Барселоны".
Как сообщает L’Equipe, каталонский клуб уже провел переговоры с агентом 19-летнего француза, во время которых стороны обсудили возможную сделку.
Отметим, что Ауа только в нынешнем сезоне дебютировал в "Лионе". В этом году он также впервые был вызван в молодежную сборную Франции.
Читайте: Лосано хочет играть за "Барселону" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|14
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
|14
|28
|5
|Севилья
|14
|28
|6
|Вильярреал
|14
|21
|7
|Леганес
|14
|20
|8
|Хетафе
|14
|19
|9
|Реал Сосьедад
|14
|19
|10
|Сельта Виго
|14
|18
|11
|Бетис
|14
|18
|12
|Жирона
|14
|17
|13
|Эйбар
|14
|17
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Эспаньол
|14
|16
|16
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Лас Пальмас
|14
|10
|19
|Алавес
|14
|9
|20
|Малага
|14
|8