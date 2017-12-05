"Барселона" нацелилась на молодого таланта "Лиона"

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"Барселона" нацелилась на молодого таланта "Лиона"Полузащитник "Лиона" Уссем Ауа вскоре может стать игроком "Барселоны".

Как сообщает L’Equipe, каталонский клуб уже провел переговоры с агентом 19-летнего француза, во время которых стороны обсудили возможную сделку.

Отметим, что Ауа только в нынешнем сезоне дебютировал в "Лионе". В этом году он также впервые был вызван в молодежную сборную Франции.

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