"Барселона" нацелилась на нападающего "Челси"

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"Барселона" нацелилась на нападающего "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру, возможно, сменит клуб. Об этом информирует RMC Sport.

 В игроке заинтересована "Барселона".

Ранее тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде заявил, что планирует укрепить линию атаки. 

"Челси" готов отпустить Жиру уже в этом месяце. Трансферная стоимость игрока - 15 миллионов евро.

Контракт француза с лондонским клубом заканчивается в этом году. В текущем сезоне Жиру участвовал в 24 матчах, где отметился 5 голами.

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