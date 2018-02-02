"Барселона" нацелилась на немецкого хавбека

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"Барселона" нацелилась на немецкого хавбека

"Барселона" намерена подписать полузащитника "Шальке" Макса Майера, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, каталонский клуб рассчитывает заполучить 22-летнего немца бесплатно. Следующим летом у хавбека истекает контракт с "кобальтовыми" и он может стать свободным агентом.

Впрочем, "Шальке" надеется сохранить Майера и ведёт с ним переговоры о продлении соглашения.

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