"Барселона" нацелилась на немецкого хавбека

"Барселона" намерена подписать полузащитника "Шальке" Макса Майера, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, каталонский клуб рассчитывает заполучить 22-летнего немца бесплатно. Следующим летом у хавбека истекает контракт с "кобальтовыми" и он может стать свободным агентом.

Впрочем, "Шальке" надеется сохранить Майера и ведёт с ним переговоры о продлении соглашения.

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