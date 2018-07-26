"Барселона" нацелилась на новоиспеченного чемпиона мира

1 Теги барселонасевильястивен нзонзи

"Барселона" нацелилась на новоиспеченного чемпиона мираКаталонская "Барселона" нацелилась на полузащитника "Севильи" Стивена Н'Зонзи, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" возобновили свой интерес к 29-летнему чемпиону мира после того, как им не удалось заполучить в свои ряды Адриана Рабьо (ПСЖ) и Френки де Йонга ("Аякс").

В прошлом сезоне Н'Зонзи забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 44 матчах за "Севилью".

Напомним,  Месси одобрил подписание игрока, трансфер которого продвигает Вальверде. | soccernews.ru

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