"Барселона" нацелилась на очередного таланта из Бразилии

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"Барселона" нацелилась на очередного таланта из БразилииКаталонская "Барселона" нацелилась на очередного таланта из Бразилии, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" следят за игрой 19-летнего вингера "Коринтианса" Педриньо. Каталонский гранд уже вступил в переговоры с окружением игрока. Однако переход перспективного футболиста "Барса" рассчитывает оформить лишь через год-два. В настоящее время стоимость Педриньо оценивается в 15 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" назначила нового спортивного директора. | soccernews.ru

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