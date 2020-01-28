"Барселона" нацелилась на одного из лидеров "Аякса"

Теги барселонааяксдушан тадичтрансферы

"Барселона" нацелилась на одного из лидеров "Аякса"
"Барселона" проявляет интерес к сербскому полузащитнику "Аякса" Душану Тадичу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, каталонский клуб переключился на вариант с сербом после того, как не сумел договориться по трансферу нападающего "Валенсии" Родриго Морено.

Ожидается, что агент хавбека прилетит в Барселону завтра, 29 января.

31-летний Тадич в нынешнем сезоне провел за "Аякс" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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