"Барселона" нацелилась на одного из лидеров "Милана"

Фото: инстаграм Франка Кессье/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Милана" Франку Кессье, сообщает Catalunya Radio.

По сведениям источника, в настоящее время стороны ведут переговоры, которые находятся на продвинутой стадии. Контракт хавбека с "Миланом" истекает через полгода, поэтому летом он может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что ивуарийцем интересуются ПСЖ и английские клубы.

В нынешнем сезоне 25-летний Кессье провел за "Милан" 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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