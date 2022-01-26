"Барселона" нацелилась на одного из лидеров "Милана"

Теги барселонамиланфранк кессьетрансферы

"Барселона" нацелилась на одного из лидеров "Милана"

Фото: инстаграм Франка Кессье/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Милана" Франку Кессье, сообщает Catalunya Radio.

По сведениям источника, в настоящее время стороны ведут переговоры, которые находятся на продвинутой стадии. Контракт хавбека с "Миланом" истекает через полгода, поэтому летом он может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что ивуарийцем интересуются ПСЖ и английские клубы.

В нынешнем сезоне 25-летний Кессье провел за "Милан" 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Барселона" хочет совершить еще два трансфера в январе. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дембеле намерен встретиться с президентом "Барселоны"

Дембеле намерен встретиться с президентом "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов