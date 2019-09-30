"Барселона" нацелилась на Пентека
"Барселона" нацелилась на форварда "Милана" Кшиштофа Пентека. Об этом сообщает Sempre Milan.
По данным источника, испанский клуб намерен купить 24-летнего футболиста на замену Луису Суаресу. Трансферная стоимость нападающего - 40 миллионов евро.
Помимо Пентека каталонцы готовы приобрести Тимо Вернера из "Лейпцига" и Хайме Матой из "Хетафе".
Пентек перешел в "Милан" из "Дженоа" зимой 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий участвовал в 6 матчах Серии А, отметившись 2 голами.
А еще: "Атлетик" – "Валенсия" - 0:1, "Хетафе" – "Барселона" - 0:2 (видеообзоры матчей)| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2