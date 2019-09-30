"Барселона" нацелилась на Пентека

"Барселона" нацелилась на форварда "Милана" Кшиштофа Пентека. Об этом сообщает Sempre Milan.

По данным источника, испанский клуб намерен купить 24-летнего футболиста на замену Луису Суаресу. Трансферная стоимость нападающего - 40 миллионов евро.

Помимо Пентека каталонцы готовы приобрести Тимо Вернера из "Лейпцига" и Хайме Матой из "Хетафе".

Пентек перешел в "Милан" из "Дженоа" зимой 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий участвовал в 6 матчах Серии А, отметившись 2 голами.

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