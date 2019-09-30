"Барселона" нацелилась на Пентека

Теги барселонакшиштоф пентекмилантрансферылуис суарес

"Барселона" нацелилась на Пентека

"Барселона" нацелилась на форварда "Милана" Кшиштофа Пентека. Об этом сообщает Sempre Milan.

По данным источника, испанский клуб намерен купить 24-летнего футболиста на замену Луису Суаресу. Трансферная стоимость нападающего - 40 миллионов евро.

Помимо Пентека каталонцы готовы приобрести Тимо Вернера из "Лейпцига" и Хайме Матой из "Хетафе".

Пентек перешел в "Милан" из "Дженоа" зимой 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий участвовал в 6 матчах Серии А, отметившись 2 голами.

А еще: "Атлетик" – "Валенсия" - 0:1, "Хетафе" – "Барселона" - 0:2 (видеообзоры матчей)| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Обамеянг забил 7 голов в первых 7 турах АПЛ и повторил рекорд "Арсенала"

Обамеянг забил 7 голов в первых 7 турах АПЛ и повторил рекорд "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 7 15
2 Гранада Гранада 7 14
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 7 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 6 13
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 7 12
7 Вильярреал Вильярреал 7 11
8 Севилья Севилья 6 10
9 Валенсия Валенсия 7 9
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 7 9
11 Эйбар Эйбар 7 8
12 Леванте Леванте 7 8
13 Осасуна Осасуна 7 8
14 Алавес Алавес 7 8
15 Бетис Бетис 7 8
16 Хетафе Хетафе 7 7
17 Сельта Виго Сельта Виго 7 6
18 Эспаньол Эспаньол 7 5
19 Мальорка Мальорка 7 4
20 Леганес Леганес 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов