"Барселона" нацелилась на Пиняева из "Чертаново"
Фото "Спорт-Экспресс" / Федор Успенский
Полузащитник "Чертаново" Сергей Пиняев стал трансферной целью "Барселоны", сообщает "СЭ".
По сведениям издания, "сине-гранатовые" могут летом приобрести россиянина и отправить его в аренду в "Химки".
Также 16-летним хавбеком интересуются "Зенит" и несколько клубов из Европы.
В минувшем сезоне Пиняев дебютировал за основу "Чертаново", сыграл 31 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов, но не помог команде избежать вылета из ФНЛ.
Напомним, что юный футболист, чья рыночная стоимость оценивается в 0,5 миллиона евро, дважды ездил на стажировку в "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14