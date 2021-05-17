"Барселона" нацелилась на Пиняева из "Чертаново"

Фото "Спорт-Экспресс" / Федор Успенский

Полузащитник "Чертаново" Сергей Пиняев стал трансферной целью "Барселоны", сообщает "СЭ".

По сведениям издания, "сине-гранатовые" могут летом приобрести россиянина и отправить его в аренду в "Химки".

Также 16-летним хавбеком интересуются "Зенит" и несколько клубов из Европы.

В минувшем сезоне Пиняев дебютировал за основу "Чертаново", сыграл 31 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов, но не помог команде избежать вылета из ФНЛ.

Напомним, что юный футболист, чья рыночная стоимость оценивается в 0,5 миллиона евро, дважды ездил на стажировку в "Манчестер Юнайтед".

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