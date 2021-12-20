"Барселона" нацелилась на полузащитника "Манчестер Юнайтед"

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"Барселона" нацелилась на полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Фото сайт "Манчестер Юнайтед"

Атакующий хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата интересен "Барселоне", утверждает Manchester Evening News.

По информации источника, "сине-гранатовые" собираются усилить состав 33-летним футболистом по окончании сезона, когда он станет свободным агентом.

Главный тренер "Барсы" Хави уже одобрил возможный переход экс-партнёра по сборной Испании.

В текущем сезоне Мата сыграл за "МЮ" всего 3 матча. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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