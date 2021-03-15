"Барселона" нацелилась на полузащитника "Марселя"

Хавбек "Марселя" Бубакар Камара может продолжить карьеру в "Барселоне", утверждает Todo Fichajes.

По информации источника, подписание 21-летнего футболиста станет одной из приоритетных задач "сине-гранатовых" на летнее трансферное окно.

На приобретении французского полузащитника настаивает главный тренер "Барсы" Рональд Куман.

Камара - воспитанник "Марселя", за основную команду провансальцев он сыграл 114 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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