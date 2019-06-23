"Барселона" нацелилась на полузащитника "Реал Сосьедад"

Полузащитник "Реала Сосьедад" Микель Мерино может перейти в "Барселону", сообщает Noticias de Gipuzkoa.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока в данный момент составляет 45 миллионов евро, но через два года она увеличится до 50 миллионов.

23-летний Мерино выступает за "Реал Сосьедад" с 2018 года, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с баскским клубом действует до лета 2023 года.

Также "Барселона" проявляла интерес к вратарю "Сосьедад" Херонимо Рульи, но затем приняла отказаться от вариант с его покупкой.

Не пропустите: ПСЖ отказал "Барселоне" в трансфере Неймара. | http://soccernews.ru